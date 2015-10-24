У Москві напали на літнього активіста з плакатом "Путин есть - ума не надо" (відео)

Представники прокремлівських рухів НОД і SERB напали на літнього активіста Володимира Іонова, що стояв в поодинокому пікеті біля Історичного музею, повідомляє ОВД-Инфо.

Читайте такожУ Москві проходить пікет проти вторгнення Росії в Україну та Сирію

Іонов тримав плакат з текстом «Путин есть - ума не надо». До нього підійшов представник НОД, відомий як Гоша Тарасевич, і став питати, навіщо він ображає тих, хто голосував за Путіна, а потім почав пояснювати, що текст на плакаті становить статтю 319 КК (образа представника влади). Після цього Іонова облили фарбою і обсипали чимось, схожим на борошно. Нападники відібрали у нього і порвали плакат зі словами «Так буде з усіма, хто ображає Путіна, ображає Росію».

Іонів на даний час перебуває під судом за звинуваченням у неодноразовому порушенні порядку проведення публічних заходів. Більшу частину звинувачення склали випадки стояння в поодиноких пікетах.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.