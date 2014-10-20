Москвичі вийшли на поодинокі пікети на підтримку Савченко (фоторепортаж)

У Москві перед будівлею інституту Сербського відбулася акція на підтримку української льотчиці Надії Савченко.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, акція не була узгоджена з владою Москви, тому відбулася у вигляді поодиноких пікетів. Близько десяти осіб стоять біля входу до "лікувальної" установи і по черзі піднімають різні плакати з написами: "Надії Савченко - волю", "Тут катують військовополонених", "Надія - тобі чекають вдома", "Надія - Жанна д'Арк", "Лікар - це хіба кат!?".

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"Ми за свободу Савченко, яку незаконно викрадено в Україні. Вона є військовополоненою і проти неї використовується каральна психіатрія", - сказала учасниця та організатор акції Катерина Мальдон.

"Так робити з людьми не можна, на жаль, питання звільнення Надії залежить від першої особи держави. Наша акція навряд чи вплине на Путіна, але ми повинні робити те, що можемо для її якнайшвидшого звільнення", - сказала учасниця акції Лариса.

Учасники акції впевнені, що Савченко - героїня українського народу, викрадена і незаконно утримувана в РФ.

Перед входом до Центру судової психіатрії посилено заходи безпеки - чергують бійці ОМОН і поліцейські. На даний момент акція проходить спокійно, без затримань.

"Вона не злочинниця, вона не скоювала нічого протизаконного, немає жодних підстав і доказів для звинувачень, крім маячливих. Вона заручниця, викрадена на території її Батьківщини, яку вона захищала, і вивезена незаконно на територію Росії - держави-агресора", - йдеться в повідомленні організаторів.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була затримана бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. З середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

13 жовтня суд у Москві повинен був розглянути скаргу Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи.

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Проте того дня Савченко замість суду була доставлена в Інститут імені Сербського для проходження стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, незважаючи на скаргу захисту.

Адвокати Савченко пізніше заявили, що її підзахисну в інституті Сербського піддають тортурам.

"В інституті Сербського Надію позбавляють сну. Всю ніч в отворі дверей сидить співробітник ФСВП (Федеральної служби виконання покарань) і стежить за нею. Ми розцінюємо це як тортури", - наголосив, зокрема, захисник Микола Полозов.