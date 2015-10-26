Кремль відреагував на "відмову Великобританії" вести діалог з Росією

За його словами, "м'яч на стороні британських колег", пише Лента.ру.

Великобританія вже досить давно відмовилася від будь-яких контактів, зазначив прес-секретар глави держави, однак у Кремлі вважають, що взаємодія Москви і Лондона необхідна у боротьбі з тероризмом, транскордонною злочинністю. "На всіх рівнях Росія неодноразово заявляла про свою зацікавленість у розвитку рівноправних і взаємовигідних відносин з усіма країнами", - підкреслив Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, посол РФ у Великобританії Олександр Яковенко в інтерв'ю газеті Times заявив, що політичні зв'язки між Лондоном і Москвою зведені нанівець за ініціативою британської сторони на тлі подій в Сирії та Україні.