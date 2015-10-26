Кремль відреагував на "відмову Великобританії" вести діалог з Росією
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль шкодує про "відмову Лондона" вести діалог.
За його словами, "м'яч на стороні британських колег", пише Лента.ру.
Великобританія вже досить давно відмовилася від будь-яких контактів, зазначив прес-секретар глави держави, однак у Кремлі вважають, що взаємодія Москви і Лондона необхідна у боротьбі з тероризмом, транскордонною злочинністю. "На всіх рівнях Росія неодноразово заявляла про свою зацікавленість у розвитку рівноправних і взаємовигідних відносин з усіма країнами", - підкреслив Пєсков.
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Як повідомляв УНІАН, посол РФ у Великобританії Олександр Яковенко в інтерв'ю газеті Times заявив, що політичні зв'язки між Лондоном і Москвою зведені нанівець за ініціативою британської сторони на тлі подій в Сирії та Україні.