Британія заморозила практично всі політичні контакти з Росією - посол

Політичні зв'язки між Лондоном і Москвою зведені нанівець за ініціативою британської сторони на тлі подій в Сирії та Україні.

Про це заявив в інтерв'ю газеті Times посол РФ у Великобританії Олександр Яковенко, передає ТАСС.

"Практично всі політичні контакти були раптово перервані з британської ініціативи, політичний діалог на вищому рівні, між лідерами, припинився. На міністерському рівні теж спостерігається застій", - зазначив він.

"Форуми для дискусій у сферах торгівлі та економічного співробітництва, на яких ми обговорювали теми, які представляють взаємний інтерес, заморожені, наукові зв'язки - фактично перервані, і єдиною сферою (контактів) є культура", - заявив глава російської дипломатичної місії.

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Як повідомив Яковенко, чисельність співробітників посольства РФ в Лондоні зменшилася через те, що британська влада відмовляється надавати візи російським дипломатам.

Новий поворот у бік погіршення двосторонніх відносин, за словами Яковенка, стався під час його недавньої зустрічі з політичним директором МЗС Великобританії Саймоном Гессом. Тоді посол РФ звернувся до керівництва Форін офісу з двома проханнями. Одна з них стосувалася співпраці між Москвою і Лондоном у визначенні цілей атак по позиціях міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", а друга - встановлення контакту з "Вільною сирійською армією" заради більш ефективної боротьби з ІД. У підсумку на обидва ці прохання британська сторона відповіла відмовою.