У Москві звіт Human Rights Watch щодо сирійської кампанії РФ назвали "газетною качкою"

Таку думку висловив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков на прохання журналістів прокоментувати звіт Human Rights Watch, передає "РБК".

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За словами Пєскова, останнім часом з'явилася велика кількість повідомлень, "газетних качок, навмисних зливів" щодо наслідків російських бомбардувань у Сирії.

"Я думаю, що це (звіт), напевно, одна з них", - заявив Пєсков.

За його словами, російські військові при виборі цілей першочергову увагу приділяють тому, щоб не завдавати шкоди цивільному населенню. У свою чергу Пєсков звинувачує в жорстокості по відношенню до мирних жителів терористів: "Неодноразово наші військові відзначали що зловживають терористи цим підходом", - стверджує Пєсков.

Він також запевнив, терористи "часто ховаються в житлових кварталах і в цьому випадку російські військові свідомо йдуть на те, щоб не завдавати ударів".

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Нагадаємо, 25 жовтня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Росію у військових злочинах на території Сирії. У звіті йшлося про те, що, принаймні два повітряних удару по території сирійській провінції Хомс, які були нанесені 15 жовтня російською авіацією, мабуть, є порушенням законів війни.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на запевнення російської сторони, що удари наносяться тільки по позиціях угрупування "Ісламська держава" або інших "терористів", майже 80% російських авіаударів у Сирії припали по районах, які ІД не контролює.

Як показав аналіз, більшість ударів була здійснена в районах, які утримують іугруповання, що протистоять режиму сирійського президента Башара Асада, в тому числі відгалуження "Аль-Каїди", але також і бойовики, яких підтримує Вашингтон і його союзники.