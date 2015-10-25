Human Rights Watch звинуватила Росію у військових злочинах на території Сирії

Про це йдеться в опублікованій доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, передає "Дождь".

За словами місцевого жителя, на якого посилаються правозахисники, унаслідок авіаударів загинули 59 цивільних осіб, в тому числі 33 дитини і командир місцевої збройної опозиційної групи.

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Найсмертоноснішим став авіаудар, під який потрапив будинок у селі Ганта, де переховувалася сім'я Асаф - родичі одного з командирів опозиційної «Вільної Сирійської армії» Абу аль-Аббаса. За даними очевидців, загинули 46 осіб, у тому числі 32 дитини і 12 жінок.

Всі загиблі були мирними жителями, будинок перебував далеко від лінії фронту і там не було військових, а сам аль-Аббас був на передовій, стверджують правозахисники.

З посиланням на фотографії з місця подій HRW повідомляє, що будинок, мабуть, був зруйнований «вакуумною бомбою», втрати від якої більші, ніж від звичайних авіабомб такого ж розміру.

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Унаслідок удару по населеному пункту Тер-Маалех була зруйнована місцева пекарня, загинули 13 мирних жителів, а також один з польових командирів «Сирійської вільної армії», стверджує HRW.

Раніше сирійське бюро зі спостереження за правами людини, що працює у Великобританії, повідомило з посиланням на свої джерела на місцях, що унаслідок повітряних ударів авіації Росії у Сирії вбито щонайменше 446 осіб, і більше третини з них – цивільні.