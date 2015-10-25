США і Саудівська Аравія збільшать підтримку сирійської опозиції

У рамках розмови з королем Саудівської Аравії Салманом ібн Абдул-Азізом Аль Саудом держсекретар США Джон Керрі досяг домовленості про збільшення підтримки помірної опозиції в Сирії, повідомляє Газета.ги з посиланням на PressTV.

Зазначається також, що сторони домовилися щодо продовження роботи над політичним врегулюванням конфлікту.

Вони також обговорили необхідність мобілізації сил міжнародного співтовариства для якнайшвидшого досягнення мирних цілей.

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Як повідомляв УНІАН, сирійська опозиція, яка бореться з військами президента Башара Асада на південь від Алеппо, отримала нову партію протитанкової зброї американського виробництва.