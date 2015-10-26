У Норвегії пропонують призупинити дотримання Шенгенської угоди через міграційну кризу

Таку заяву прийняв виконавчий комітет норвезької Партії прогресу, яка входить до складу правлячої коаліції разом з консервативною партією Хейре, пише з посиланням на Aftenposten Європейська правда.

"У нинішній ситуації необхідно, щоб Норвегія використала можливість, яку вона має відповідно до положень Шенгенської угоди, тимчасово призупинивши її дії, і почавши здійснювати повноцінний прикордонний контроль", - йдеться в документі.

У заяві також пропонується поставити перед Євросоюзом, до якого Норвегія не входить, а також ООН питання про перегляд чинних міжнародних угод і конвенцій, адаптувавши їх до поточної ситуації.

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Партія прогресу також не згодна зі скороченням основних соціальних послуг в результаті великих міграційних потоків.

"У Норвегії соціальні послуги кращі, ніж у сусідніх країнах. Ми розуміємо, що прохачі притулку воліють приїжджати до Норвегії, але у нас просто не вистачає можливостей забезпечити всіх бажаючих", - зазначив лідер партії Сів Йенсен.

Міністр юстиції і член Партії прогресу Андерс Анундсен сказав, що в даний момент питання про повернення заходів прикордонного контролю не є для уряду першочерговим.

Зазначається, що Партія прогресу відома своєю антиімміграційною риторикою, яка посилилася на хвилі міграційної кризи у Європі.