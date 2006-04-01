Німеччина потопає

У розташованих уздовж Ельби населених пунктах Саксонської Швейцарії через паводок оголошено надзвичайний стан.

Як передає NEWS.ru, згідно з поширеною сьогодні інформацією, з прибережних міст у терміновому порядку евакуйовано більш як 25 тис. жителів. Жертвами стихії в регіоні стали 10 людей, ще стільки ж вважаються зниклими безвісти.

Стрімким потоком буквально змило село Веєзенштайн. У прибережних районах міст Бад-Шандау і Пірна, які опинилися під водою на глибині до 1,5 м, городяни залишили свої домівки. Містом Ратен, розташованому за 43 км від Дрездена, жителі можуть пересуватися лише на човнах. Такого підйому води в Ельбі не спостерігалося з 1845 року.

Крім того, у ряді населених пунктів Саксонської Швейцарії відключена електрика. До боротьби зі стихією підключилися військовослужбовці бундесверу, пожежники, які у ФРН виконують функцію рятувальників, добровільні помічники з числа населення. Вони укріплюють греблі, створюють загороджувальні споруди з мішків з піском.

Причиною розливу Ельби стало швидке танення снігів після різкого підвищення температури повітря до плюс 17 градусів і зливові дощі. Згідно з метеопрогнозами, опади в Саксонії можуть припинитися лише на початку наступного тижня.

Через зростаючу загрозу затоплення береги Ельби укріплюють жителі земель Бранденбург і Саксонія-Анхальт. У прибережних населених пунктах, зокрема в адміністративному центрі Магдебург, готуються до евакуації. Свої будинки завчасу залишили багато жителів Торгау, Віттенберга, Мюльберга.