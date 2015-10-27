Євродепутата оштрафували за футболку з Меркель в образі Гітлера

Про це повідомляє "ВВС Росія".

Зазначається, що на початку жовтня, виступаючи з трибуни Європарламенту під час дебатів про долю компанії Volkswagen, Буонано зі словами "А знала пані Меркель про те, що відбувається в компанії?" зірвав з себе светр, під яким виявилася футболка із зображенням канцлера з короткими чорними вусами.

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Депутат ще раз зробив таке порівняння, коли прийшов на теледебати з Меркель в накладних вусах і підняв руку в нацистському вітанні.

"Три тисячі доларів штрафу та відсторонення на десять днів. Така німецька демократія", - написав Буонано в Facebook.

Додамо, раніше в Німеччині розгорівся скандал через "фотожаби" з Меркель в хіджабі. Німецький телеканал ARD показав колаж з канцлером Ангелою Меркель у випуску програми "Репортаж з Берліна" під час обговорення теми квот на розміщення біженців.