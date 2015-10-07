У Німеччині розгорівся скандал через "фотожабу" з Меркель у хіджабі

Користувачі соціальних мереж зазначили, що аналогічні колажі з Меркель використовує антиісламський рух "Пегіда", який організовував багатотисячні протести проти мігрантів. Зображення назвали "жахливим і маніпулятивним", передає Європейська правда.

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Телеканал пояснив своє рішення розмістити образ Меркель в хіджабі прагненням "привернути увагу людей".

"Образ був задуманий як сатира, а свобода вираження думок, свобода преси і рівність - це досягнення нашого західного суспільства", - йдеться в заяві телеканалу.

Скандал навколо ARD розгорівся на фоні посилення напруги в Німеччині навколо питання імміграції. Раніше керівництво країни заявило, що очікує прийняти до 800 тисяч біженців в цьому році.