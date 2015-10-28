Військова прокуратура РФ оприлюднила перші результати перевірки смерті контрактника в Сирії

"У зв'язку із загибеллю на території російської військової бази в Сирії військовослужбовця Вадима Костенко ГВП проводиться перевірка", - повідомляє РИА Новости з посиланням на дані військової прокуратури РФ.

Перші результати перевірки свідчать, що Костенко повісився "в позаслужбовий час у зв'язку із несприятливими особистими обставинами, що склались у військовослужбовця поза частиною".

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За інформацією ГВП, причину смерті підтверджено судово-медичним дослідженням тіла Костенка.

Нагадаємо, родичі та односельці загиблого в Сирії контрактника не вірять в офіційну версію смерті, вказуючи на дивні травми.

"Та яке там "повісився". У нього щелепа зламана, а ззаду голова пробита. І зламана шия. І розрізаний весь до пупа", - заявляє дядько Костенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що в Сирії загинув перший російський військовослужбовець. У деяких ЗМІ з'явилася інформація від групи Conflict Intelligence Team, яка досліджуючи інформацію в соцмережах, з'ясувала, що в Сирії загинув російський контрактник, 19-річний Вадим Костенко з Кубані.