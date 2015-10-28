"У нього зламано щелепу та пробито голову": Родичі загиблого в Сирії контрактника РФ не вірять у самогубство

Родичі загиблого в Сирії 19-річного контрактника РФ Вадима Костенко не вірять у самогубство, яким виправдовує його смерть Міноборони РФ.

Про це вони повідомили "Новой газете".

"Та яке там «повісився». У нього щелепа зламана, а ззаду голова пробита. І зламана шия. І розрізаний весь до пупа", - заявляє дядько Костенка.

Знайомі контрактника також не вірять у його самогубство.

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"Це все обман. Намагаються приховати правду, – впевнена його знайома Тетяна, яка працює в місцевій аптеці кубанського хутора Гречана Балка, звідки Костенко родом. – Те, що кажеть по радіо і по телевізору – це все неправда. Це був дуже хороший, спокійний, вихований, з хорошої сім'ї".

Тетяна розповідає і про чутки, які ходять в районі: нібито в льотну військову частину, яка знаходиться неподалік, в Приморсько-Ахтарському, де і служив Вадим, привезли ще дві труни із загиблими в Сирії.

"Секретність і брехня, якими весь останній рік були обплутані події на сході України, породили невіру державі. І зараз це позначається на сирійській темі", - зазначає видання.

У школі Вадим Костенко вчився на "відмінно". У цій школі його мама і зараз працює вчителькою. Батько працює на місцевій автозаправці, і взагалі сім'я числиться серед інтелігентних. Кажуть, можливість "відкосити" від армії у Вадима була, але він вирішив служити.