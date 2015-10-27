Міноборони РФ назвало офіційну причину смерті першого російського солдата у Сирії

Як заявили в міністерстві, він покінчив життя самогубством, передає ТАСС.

«Військовослужбовець-контрактник, який проходив службу на авіабазі "Хмеймім" як технічний спеціаліст, покінчив із собою під час відпочинку після чергування», - повідомили в Міноборони.

Вивчивши SMS-повідомлення в телефоні 19-річного військовослужбовця, військові прийшли до висновку, що причиною самогубства нібито став розлад в особистих стосунках з дівчиною. В даний час ведеться розслідування всіх обставин трагедії.

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Раніше стало відомо, що в Сирії загинув перший російський військовослужбовець. В деяких ЗМІ з'явилася інформація від групи Conflict Intelligence Team, досліджуючи інформацію в соцмережах, з'ясували, що в Сирії загинув російський контрактник, 19-річний Вадим Костенко з Кубані.

Зазначимо, напередоднірозвідкаМіноборониУкраїниповідомила, що із Сирії у Севастопольбулидоставленітіла26загиблихвійськовослужбовців зі складу810окремої бригадиморської піхоти (Севастополь) БереговихвійськЧорноморськогофлоту.

За її даними, у зв'язкузнеможливістюросійського командуваннязабезпечитинормальнісанітарно-гігієнічніумовиперебування, відмічаютьсямасовівипадкиінфекційнихзахворюваньособового складуЗС РФнатериторіїСирії.