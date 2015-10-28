У Держдепі спрогнозували, чого Росія зможе досягти у Сирії

Про це заявив заступник держсекретаря США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу France 24, передає Lenta.ru з посиланням на Reuters.

"Вони не зможуть здобути перемогу у Сирії. Може, їм вдасться врятувати Асада від поразки, але перемогти вони не зможуть", - заявив Блінкен.

Він зазначив, що російські сили не демонструють вражаючих успіхів у справі боротьби із супротивниками офіційного Дамаска. "Вони досягли дуже скромних результатів, незважаючи на натиск російської авіації", - наголосив дипломат.

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Представник Держдепартаменту також повідомив, що у Москви з'явилися причини спонукати президента Сирії до передачі влади. "Всі сторони згодні, що військового вирішення сирійської проблеми не існує, і росіяни дедалі більше усвідомлюють це. Вони не можуть дозволити собі пересваритися практично з усім сунітським світом", - резюмував Блінкен.

Як відомо, у Сирії задіяна російська авіація. Згідно з офіційними даними Міноборони, з 30 вересня по 24 жовтня російські літаки з авіабази Хмеймім здійснили 934 бойових вильоти. У середньому 37 вильотів на добу, однак середня вартість бойового вильоту російського бомбардувальника або винищувача є держтаємницею.

При цьому операція у Сирії коштує Міноборони РФ як мінімум $2,5 мільйона щодня.