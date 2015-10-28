Сухпайки, боєприпаси і добові: ЗМІ підрахували щоденні витрати Росії на війну в Сирії

Згідно з підрахунками РБК, ці витрати поки що укладаються в оборонний бюджет Росії на 2015 рік, але більш довготривала операція потребує додаткових витрат.

У своїх розрахунках журналісти використовували методику, яку застосовували у Великобританії при оцінці витрат на операцію в Лівії в 2011 році. Так, за 25 тижнів військової операції в Лівії британці витратили 320 мільйонів фунтів стерлінгів — 1,82 мільйона фунтів в день (приблизно 2,6 млн доларів). Наголошується, що для підрахунку витрат британці підсумовували декілька статей витрат — виплати «бойових» військовим і цивільним фахівцям без урахування заробітної плати та інших регулярних виплат, інфраструктурні витрати, забезпечення зв'язком та послугами IT, обслуговування військової техніки (обслуговування та ремонт) та ін.

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Як відомо, в Сирії в більшості задіяна російська авіація. Згідно з офіційними даними Міноборони РФ, з 30 вересня по 24 жовтня російські літаки з авіабази Хмеймім вчинили 934 бойових вильоти. В середньому 37 вильотів на добу, однак середня вартість бойового вильоту російського бомбардувальника або винищувача є держтаємницею.

«У вартість польоту входять витрати на паливо на основі гасу, кисень для системи життєзабезпечення екіпажу, нейтральний газ (азот) для підтримки тиску в паливних баках і запобігання їх загоряння при ушкодженні, електрика від аеродромного джерела живлення для запуску двигунів і бортових систем літака, а також витрати на аеродромний транспорт для льотчиків і персоналу, тягачі для літаків, автомобілі для підвезення гальмівного парашута і боєприпасів, чергову аеродромну техніку — пожежні та санітарні машини», - розповіло поінформоване джерело.

Крім того, за його словами, у витрати для польотів входить постійне підтримання злітно-посадкової смуги в належному стані, та для підготовки кожного польоту необхідно задіяти більше десятка спецавтомобілів.

«Різні методики розрахунків дають різні дані про вартість однієї години польоту: в діапазоні від 4 до 7 млн руб.(приблизно від 62 до 108 тис. доларів), або 5 млн (приблизно 77 тис. доларів) в середньому», - відзначило джерело, знайоме з організацією бойових вильотів.

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Так, за підрахунками журналістів, виходячи з того, що літаки в середньому виконують 37 вильотів на добу, - Росія витратила на них 3,6 мільярда рублів за перші 25 днів операції (близько 55 млн доларів). На добу виходить 146 мільйонів рублів, або 2,4 мільйона доларів.

Варто також відзначити, що в рамках сирійської операції кораблі Каспійської флотилії РФ виконали 26 пусків. Вартість ракет, як і витрати на бойові вильоти авіації, — державна таємниця. Один пуск американського аналога — «Томагавка» — обходиться в 1,5 мільйона доларів. «Калібр», за різними оцінками, може бути як вдвічі дешевше, так і значно дорожче. Таким чином, журналісти підрахували, що на пуск 26 ракет Росія витратила від 20 до 60 млн доларів.

Як наголошується, в ході відряджень на територію іноземної держави російські військові додатково до зарплати отримують добові. У Сирії це має бути 62 долара. Проте виплати добових скорочуються приблизно втричі, «за умови організації харчування за місцем служби», тому військовослужбовці РФ отримують добові у розмірі 18,6 долара.

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За даними джерел, близьких до Міноборони РФ, в операції задіяні близько 1600 осіб. Загалом, як підрахували журналісти, витрати на добові складають приблизно 30 тисяч доларів в день. У той же час витрати на харчування контингенту в 1600 осіб становлять близько 16,5 тис. доларів.

Разом з тим, згідно з даними журналістів, рейси морських танкерів і транспортної авіації, що доставляють вантажі в Сирію, обходяться Росії майже в 100 тис. доларів на добу.

«Таким чином, за заниженими оцінками без урахування видатків на підготовку операції, реконструкцію аеродрому в Латакії і зведення тимчасових житлових конструкцій вартість ведення бойових дій російської угруповання в Сирії обходиться бюджету більш ніж $2,5 млн на день (2,4 млн — на бойові вильоти і ще не менше $160 тис. — на харчування, добові виплати, морський і повітряний транспорт). Ще щонайменше $20 млн коштував залп ракетами «Калібр» і $15 млн — придбання додаткових цивільних суден», - підсумували в розслідуванні.