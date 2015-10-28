Сухпайки, боєприпаси і добові: ЗМІ підрахували щоденні витрати Росії на війну в Сирії

14:45, 28 жовтня 2015
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Операція в Сирії обходиться Міноборони РФ як мінімум у $2,5 мільйони щодня.

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Згідно з підрахунками РБК, ці витрати поки що укладаються в оборонний бюджет Росії на 2015 рік, але більш довготривала операція потребує додаткових витрат.

У своїх розрахунках журналісти використовували методику, яку застосовували у Великобританії при оцінці витрат на операцію в Лівії в 2011 році. Так, за 25 тижнів військової операції в Лівії британці витратили 320 мільйонів фунтів стерлінгів — 1,82 мільйона фунтів в день (приблизно 2,6 млн доларів). Наголошується, що для підрахунку витрат британці підсумовували декілька статей витрат — виплати «бойових» військовим і цивільним фахівцям без урахування заробітної плати та інших регулярних виплат, інфраструктурні витрати, забезпечення зв'язком та послугами IT, обслуговування військової техніки (обслуговування та ремонт) та ін.

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Як відомо, в Сирії в більшості задіяна російська авіація. Згідно з офіційними даними Міноборони РФ, з 30 вересня по 24 жовтня російські літаки з авіабази Хмеймім вчинили 934 бойових вильоти. В середньому 37 вильотів на добу, однак середня вартість бойового вильоту російського бомбардувальника або винищувача є держтаємницею.

«У вартість польоту входять витрати на паливо на основі гасу, кисень для системи життєзабезпечення екіпажу, нейтральний газ (азот) для підтримки тиску в паливних баках і запобігання їх загоряння при ушкодженні, електрика від аеродромного джерела живлення для запуску двигунів і бортових систем літака, а також витрати на аеродромний транспорт для льотчиків і персоналу, тягачі для літаків, автомобілі для підвезення гальмівного парашута і боєприпасів, чергову аеродромну техніку — пожежні та санітарні машини», - розповіло поінформоване джерело.

Крім того, за його словами, у витрати для польотів входить постійне підтримання злітно-посадкової смуги в належному стані, та для підготовки кожного польоту необхідно задіяти більше десятка спецавтомобілів.

«Різні методики розрахунків дають різні дані про вартість однієї години польоту: в діапазоні від 4 до 7 млн руб.(приблизно від 62 до 108 тис. доларів), або 5 млн (приблизно 77 тис. доларів) в середньому», - відзначило джерело, знайоме з організацією бойових вильотів.

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Так, за підрахунками журналістів, виходячи з того, що літаки в середньому виконують 37 вильотів на добу, - Росія витратила на них 3,6 мільярда рублів за перші 25 днів операції (близько 55 млн доларів). На добу виходить 146 мільйонів рублів, або 2,4 мільйона доларів.

rbc.ru

Варто також відзначити, що в рамках сирійської операції кораблі Каспійської флотилії РФ виконали 26 пусків. Вартість ракет, як і витрати на бойові вильоти авіації, — державна таємниця. Один пуск американського аналога — «Томагавка» — обходиться в 1,5 мільйона доларів. «Калібр», за різними оцінками, може бути як вдвічі дешевше, так і значно дорожче. Таким чином, журналісти підрахували, що на пуск 26 ракет Росія витратила від 20 до 60 млн доларів.

Як наголошується, в ході відряджень на територію іноземної держави російські військові додатково до зарплати отримують добові. У Сирії це має бути 62 долара. Проте виплати добових скорочуються приблизно втричі, «за умови організації харчування за місцем служби», тому військовослужбовці РФ отримують добові у розмірі 18,6 долара.

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За даними джерел, близьких до Міноборони РФ, в операції задіяні близько 1600 осіб. Загалом, як підрахували журналісти, витрати на добові складають приблизно 30 тисяч доларів в день. У той же час витрати на харчування контингенту в 1600 осіб становлять близько 16,5 тис. доларів.

Разом з тим, згідно з даними журналістів, рейси морських танкерів і транспортної авіації, що доставляють вантажі в Сирію, обходяться Росії майже в 100 тис. доларів на добу.

«Таким чином, за заниженими оцінками без урахування видатків на підготовку операції, реконструкцію аеродрому в Латакії і зведення тимчасових житлових конструкцій вартість ведення бойових дій російської угруповання в Сирії обходиться бюджету більш ніж $2,5 млн на день (2,4 млн — на бойові вильоти і ще не менше $160 тис. — на харчування, добові виплати, морський і повітряний транспорт). Ще щонайменше $20 млн коштував залп ракетами «Калібр» і $15 млн — придбання додаткових цивільних суден», - підсумували в розслідуванні.

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