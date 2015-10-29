Авіаносець США підняв винищувачі на перехоплення двох російських Ту-142 в Японському морі
18:23, 29 жовтня 2015Світ
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Офіційний представник ВМС США заявив, що цього тижня чотири винищувачі F-18 були підняті з обережності з борту атомного авіаносця у зв'язку з наближенням до нього двох російських далеких протичовнових літаків Ту-142.
Фотоілюстрація / Jason Winn / wikimedia.org
Про це повідомляє Reuters.
За наявною інформацією, ці події відбулися в міжнародних водах у Корейського півострова. Авіаносець брав участь у спільних маневрах з кораблями Південної Кореї. За словами представника, російські літаки підлетіли до авіаносця на відстань 1 морської милі, через що були підняті в повітря американські винищувачі.
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Анонімне джерело з ВМС Сполучених Штатів зазначив, що пілоти від кожної з країн діяли професійно, російські літаки залишили зону, де перебував авіаносець.
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