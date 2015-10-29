Авіаносець США підняв винищувачі на перехоплення двох російських Ту-142 в Японському морі

Про це повідомляє Reuters.

За наявною інформацією, ці події відбулися в міжнародних водах у Корейського півострова. Авіаносець брав участь у спільних маневрах з кораблями Південної Кореї. За словами представника, російські літаки підлетіли до авіаносця на відстань 1 морської милі, через що були підняті в повітря американські винищувачі.

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Анонімне джерело з ВМС Сполучених Штатів зазначив, що пілоти від кожної з країн діяли професійно, російські літаки залишили зону, де перебував авіаносець.