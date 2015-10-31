Очевидці вибуху у клубі Бухареста розповіли подробиці інциденту

Один з відвідувачів закладу розповів, що всередині клубу був феєрверк. Раптом один зі стовпів і стеля запалали, а згодом стався вибух і з'явився густий дим, повідомляє ТСН з посиланням на CNN.

Натомість румунський канал digi24 із посиланням на одного з очевидців повідомив, що відвідувачі клубу запанікували через пожежу та кинулися до виходів із будівлі. Один з них був зачинений, а декого просто розтоптав переляканий натовп.

У Мережі з'явилося фото із феєрверком у приміщенні клубу, зроблене незадовго до вибуху.

За останніми даними, жертвами інциденту стали 26 людей, поранені більше 150 осіб. Карети оперативно забирають постраждалих, лікарні міста переповнені.

Загалом на момент вибуху у будівлі розважального закладу перебували близько 400 осіб. Не виключено, що кількість загиблих може зрости.