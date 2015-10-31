ЗМІ: На борту зниклого в Єгипті лайнера були тільки громадяни РФ
11:56, 31 жовтня 2015Світ
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На борту зниклого в небі Єгипту літака "Когалимавіа", що виконував рейс за маршрутом Шарм-еш-Шейх — Санкт-Петербург були тільки російські громадяни
REUTERS
Про це повідомляє радіостанція "Говорит Москва" з посиланням на джерело в посольстві Росії в Єгипті.
Раніше джерело в Росавіації повідомило РИА Новости, що лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм-еш-Шейх — Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 6.51 (мск) і зник з екранів радарів через 23 хвилини. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу.
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"На борту Airbus знаходилися 200 дорослих пасажирів і 17 дітей", — повідомив співрозмовник агентства.
За повідомленням агентства Рейтер, влада Єгипту підтвердила катастрофу російського літака в центральній частині Синаю.
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