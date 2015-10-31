Московські слідчі почали обшуки в Домодєдово і "Когалимавіа" у справі про катастрофу лайнера А321

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті СК РФ.

Відзначається, що в ході обшуків буде вилучено документацію, що пов'язана з діяльністю авіаперевізника, експлуатацією та технічним обслуговуванням літака.

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"З їх допомогою слідство встановить повноту і правильність підготовки повітряного судна та льотного екіпажу до надання послуг з перевезення пасажирів. Крім цього, слідство має намір допитати осіб, задіяних у роботі з підготовки літака та екіпажу", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, зазначається, що слідчі Приволзького слідчого управління на транспорті СК Росії в Самарі на місці останньої заправки літака, що розбився, проводиться вилучення зразків палива та відповідної документації, що стосується передпольотного обстеження технічного стану судна.

Слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації порушено другу кримінальну справу за фактом авіакатастрофи літака Airbus-321 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 238 КК РФ (надання послуг, не відповідають вимогам безпеки).

Нагадаємо, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 по Києву і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу.

Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.