Російський лайнер, що розбився на Синаї, раніше використовувався "Малайзійськими авіалініями"

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на відділ по зв'язках з громадськістю авіакомпанії.

Співробітник не став давати коментарі щодо того, чи були які-небудь інциденти або поломки цього лайнера, коли він знаходився в авіапарку компанії.

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За даними інтернет-порталу Airfleets.net, борт літака, що розбився в Єгипті, був зданий в експлуатацію в травні 1997 року і використовувався "Малайзійськими авіалініями". У 2003 році його придбала Onur Air. У 2007 році компанія здала цей літак в оренду на один рік "Авіалініям Саудівської Аравії". З 2008 по 2012 рік літак знову експлуатувався Onur Air, а з квітня 2012 року він з реєстраційним індексом EI-ETJ перейшов під управління російського перевізника "Когалимавіа".

Компанія Onur Air була заснована в 1992 році з центральним офісом у Стамбулі. Почала польоти, орендувавши два літака А320. В даний час входить в п'ятірку основних авіаперевізників Туреччини. Всередині країни здійснює польоти між 14 містами. Зарубіжні напрями налічують 20 країн і 80 аеропортів. Перевозить близько 1,4 млн пасажирів щороку. У парку компанії дев'ять літаків А320-232, дев'ять А321-231, п'ять А330-322 і один борт А330-342.

Нагадаємо, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 по Києву і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу.

Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.