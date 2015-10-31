Мінтранс Росії відкинув версію, що літак могли збити терористи

"Зараз у різних ЗМІ з'являється різна інформація, що російський пасажирський лайнер, який виконував рейс з Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, був нібито збитий зенітною ракетою, випущеною терористами. Ця інформація не може вважатися достовірною", - сказав міністр транспорту РФ Максим Соколов, повідомляє ТАСС.

"Ми знаходимося в тісному контакті з нашими єгипетськими колегами, авіаційною владою цієї країни. І на даний момент у них немає ніякої інформації, яка підтверджувала б подібні вигадки", - зазначив він.

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За словами міністра, на місці падіння лайнера вже працюють фахівці. "Крім того, найближчим часом там буде працювати міжнародна комісія, яка на підставі всіх зібраних матеріалів та скрупульозного аналізу всієї наявної інформації зробить висновки про причини трагедії", - сказав міністр.

"Але ще раз хочу повторити, що за наявними в даний момент даними, заснованим на наших робочих контактах з єгипетською стороною, інформацію про те, що літак був збитий, не можна вважати достовірною", - підкреслив Соколов.

Нагадаємо, раніше агентство Agence France-Presse у своєму Twitter повідомив, що угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за катастрофу російського лайнера на Синаї.

Як повідомляв УНАИН, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 за київським часом і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу.

Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.