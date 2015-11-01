Із країн Євросоюзу з вересня депортували майже 600 мігрантів
Для них було організовано 13 спецрейсів до країн Балканського півострова, Азії та Африки.
Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на дані Єврокомісії.
Починаючи з вересня 2015 року, депортували 569 мігрантів, яким було відмовлено у статусі біженця.
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Для цього країни ЄС організували щонайменше 13 спецрейсів у країни Балканського півострова, а також Африки і Азії. Повідомляється, що польоти здійснювалися в Албанії, Вірменії, Грузії, Косово, Єгипет, Туніс, Нігерію і Пакистан.
В процесі брало участь європейське прикордонне агентство Frontex, створене спеціально для вирішення питань про депортації мігрантів.
Зазначимо, 26 жовтня лідери ЄС на екстреному саміті в Брюсселі домовилися про створення додатково 100 тис. місць в центрах по прийому біженців. Кошти для цього обіцяють надати Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку і Банку розвитку Ради Європи.