ОБСЄ і ПАРЄ розкритикували парламентські вибори в Туреччині

Як заявив швейцарський депутат ПАРЄ Андреас Гросс, передвиборна боротьба була несправедливою і супроводжувалась страхом, передає російська редакція Deutsche Welle.

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У свою чергу спеціальний координатор ОБСЄ Ігнасіо Санчез Амор заявив про тиск на ЗМІ. З подібною критикою виступили також і США. У Білому домі висловили стурбованість тим, що низка критично налаштованих ЗМІ та окремі журналісти в Туреччині піддавалися тиску і залякування.

На минулих 1 листопада в Туреччині повторних парламентських виборах заснована президентом країни Реджепом Тайіпом Ердоганом ПСР отримала абсолютну більшість голосів - 49,4%.