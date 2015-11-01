Правляча партія Туреччини після підрахунку 67% голосів набирає більше 50% голосів на виборах в парламент

Про це повідомляють РИА Новости.

ПСР впевнено лідирує на парламентських виборах в Туреччині з результатом 51,3%, отримавши підтримку виборців у переважній більшості турецьких провінцій. Виборці віддали перевагу цієї партії в ключових регіонах Туреччини, в тому числі в Анкарі, Стамбулі та Анталії.

Необхідний для представництва в парламенті 10-відсотковий бар'єр також долає лівоцентристська Народно-республіканська партія (НРП) — 23,2%. Ця партія перемагає в провінціях Ізмір і Мерсин.

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Націоналістична Партія національного руху (ПНД) отримує 11,4% голосів. Прокурдська Партія демократії народів (ПДН) має результат 10,7% голосів. Її обрали виборці в Діярбакирі та інших південно-східних провінціях країни.

Щоб отримати місця в парламенті, партіям потрібно подолати 10-відсотковий бар'єр.

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Як повідомляв УНІАН, за рішенням Центрвиборчкому дострокові парламентські вибори в Туреччині офіційно призначено на 1 листопада.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про проведення дострокових виборів. Рішення про розпуск парламенту було прийняте після того, як прем'єр-міністр країни Ахмет Давутоглу заявив про неможливість сформувати коаліцію і повернув президенту мандат.