Франція направить бойові кораблі для боротьби з ІДІЛ
15:58, 05 листопада 2015Світ
394 0
Групу французьких кораблів поведе авіаносець "Шарль де Голль".
Авіаносець "Шарль де Голль" / wikipedia.org
Таке рішення ухвалила Рада безпеки Франції на чолі з Франсуа Олландом, йдеться в комюніке Єлисейського палацу.
Читайте такожЗМІ: США і союзники збільшать постачання зброї сирійським повстанцям
"Рада розглянула рівень терористичної загрози і прийняла рішення направити групу французьких бойових кораблів на чолі з авіаносцем "Шарль де Голль" для участі в операції проти ІДІЛ та їх союзників", - сказано в заяві.
Відзначимо, раніше заступник держсекретаря США повідомила, що Росія розгорнула важку артилерію біля сирійських Хомса та Хами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter