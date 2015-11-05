Франція направить бойові кораблі для боротьби з ІДІЛ

Таке рішення ухвалила Рада безпеки Франції на чолі з Франсуа Олландом, йдеться в комюніке Єлисейського палацу.

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"Рада розглянула рівень терористичної загрози і прийняла рішення направити групу французьких бойових кораблів на чолі з авіаносцем "Шарль де Голль" для участі в операції проти ІДІЛ та їх союзників", - сказано в заяві.

Відзначимо, раніше заступник держсекретаря США повідомила, що Росія розгорнула важку артилерію біля сирійських Хомса та Хами.