ЗМІ: у російської сторони немає підтверджень факту вибуху на борту А321

Про це заявило джерело в російському представництві при спеціальній комісії єгипетської авіаційної влади з розслідування цієї катастрофи, коментуючи відповідну заяву французької сторони, пише ТАСС.

"Російські фахівці зажадають від французьких слідчих і єгипетської комісії підтвердження ідентифікації вибуху на борту повітряного судна,- сказав він. - На даний момент можна говорити лише про наявність невизначених звуків, записаних на мовний самописець".

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"Встановити характер і природу цих звуків, тим більше стверджувати, що вони належать до вибуху, передчасно", - повідомив співрозмовник агентства.

"У нас немає таких даних. Будемо просити французів і єгиптян конкретних предметних підтверджень їх припущень", - зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що слідчі, які займаються розшифровкою бортових самописців літака, що розбився в Єгипті російського лайнера А321, повідомили про те, що на записі зафіксовано вибух, не пов'язаний з поломкою двигуна.