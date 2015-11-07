ЗМІ: у російської сторони немає підтверджень факту вибуху на борту А321
У російської сторони немає підтвердження факту вибуху на борту літака російської авіакомпанії "Когалимавіа", що зазнав аварії в Єгипті.
Про це заявило джерело в російському представництві при спеціальній комісії єгипетської авіаційної влади з розслідування цієї катастрофи, коментуючи відповідну заяву французької сторони, пише ТАСС.
"Російські фахівці зажадають від французьких слідчих і єгипетської комісії підтвердження ідентифікації вибуху на борту повітряного судна,- сказав він. - На даний момент можна говорити лише про наявність невизначених звуків, записаних на мовний самописець".
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"Встановити характер і природу цих звуків, тим більше стверджувати, що вони належать до вибуху, передчасно", - повідомив співрозмовник агентства.
"У нас немає таких даних. Будемо просити французів і єгиптян конкретних предметних підтверджень їх припущень", - зазначив він.
Раніше УНІАН повідомляв, що слідчі, які займаються розшифровкою бортових самописців літака, що розбився в Єгипті російського лайнера А321, повідомили про те, що на записі зафіксовано вибух, не пов'язаний з поломкою двигуна.