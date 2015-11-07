ЗМІ: армія Єгипту ледь не збила пасажирський літак із Лондона

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на The Daily Mail.

Інцидент стався ще 23 серпня — за два місяці до аварії Airbus A321 російської авіакомпанії на Синайському півострові.

Екіпаж літака авіакомпанії Thomson був змушений прийняти екстрені заходи під час посадки після того, як помітив ракету. Як повідомляє джерело The Daily Mail, командир повітряного судна встиг змінити курс польоту, відхиливши лайнер вліво. В результаті маневру ракета пролетіла на відстані в межах тисячі футів, що становить трохи більше 300 метрів, від літака.

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Про інцидент знали тільки п'ять членів екіпажу, повідомляє видання. Пізніше їм повідомили, що ракета була випущена єгипетськими військовими під час навчань. Пасажирам не стали розповідати, що вони були за крок від смерті, щоб не сіяти паніку.

Департамент транспорту Великобританії підтвердив The Daily Mail інформацію про подію.