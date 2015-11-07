ЗМІ: у США хакерам вдалося отримати доступ до особистих даних заступника директора ФБР

За даними телеканалу CNN, атаку здійснила та ж група хакерів, якій раніше вдалося зламати поштову скриньку директора ЦРУ Джона Бреннона, передає ТАСС.

Читайте такожХакери намагалися викрасти матеріали розслідування катастрофи рейсу MH17Хакери поширили особисті дані співробітників органів правопорядку, які, мабуть, були вкрадені з корпоративного порталу. Цей портал пов'язує місцевих і федеральних чиновників правоохоронних органів і дозволяє місцевим, державним та федеральним установам обмінюватися інформацією, зокрема, про хід поточних розслідувань.

Як повідомили слідчі, скріншоти з електронної пошти Джуліано і його дружини були розміщені на акаунті "Твіттер", який ймовірно належить хакерам. Через нього ж були поширені дані з порталу ФБР, включаючи імена службовців та їхню контактну інформацію.

Три неназваних правоохоронці підтвердили факт злому сайту і крадіжки особистих даних. Користувачі порталу одержали повідомлення про те, що особиста інформація про них могла бути вкрадена зловмисниками.