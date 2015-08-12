У США висунули звинувачення міжнародній групі хакерів, серед яких є українці - ВВС

Звинувачення висунуто 32 особам, які входили до міжнародної групи хакерів і торговців конфіденційною інформацією, повідомляє BBC Україна.

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Ця група, яка діяла в США та Україні, згідно з повідомленнями, отримала понад $100 млн нелегальних прибутків.

Прокурори вже пред'явили звинувачення дев'ятьом членам групи у Нью-Йорку і штаті Нью-Джерсі.

Представники федеральної влади США кажуть, що це найбільша злочинна група подібного типу, з якою доводилося мати справу слідчим, і справа свідчить про вразливість світу фінансів до кібератак.

Хакерів звинувачують у тому, що вони незаконно викрадали конфіденційну фінансову інформацію перед тим, як її офіційно оприлюднювали. Цю інформацію трейдери потім використовували для придбання і продажу акцій.

Звинувачення висунуто громадянам США, України, Росії, Франції і Кіпру.