Жертвами ударів авіації РФ по Сирії стали 23 мирних жителі - правозахисники

У суботу, 7 листопада, внаслідок ударів імовірно російської авіації щонайменше 23 мирних жителя загинули в районі Дамаску в Сирії, повідомляє ZN.ua з посиланням на дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.

"Правозахисники зазначають, що авіаударів було завдано по центральній частині контрольованого повстанцями міста Дума, де знаходяться ринки. У Сирійському центрі повідомили, що авіаудари, ймовірно, наносили російські сили", - йдеться в повідомленні.

На даний момент відомо, що серед загиблих є 6 дітей та 7 жінок. При цьому кількість жертв може збільшитися, оскільки багато постраждалих перебувають у важкому стані.

Читайте такожОпубліковано відео авіаудару російських військових літаків по житлових кварталах у Сирії

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії за нібито позиціях "Ісламської держави". Росія підтримує чинну владу Сирії на чолі з президентом Асадом.

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.