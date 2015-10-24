Сирійські правозахисники заявили про майже 450 загиблих унаслідок російських авіаударів

За даними, які навів керівник бюро Рамі Абдель-Рахман, серед 151 вбитого цивільного мешканця було 38 дітей і 35 жінок, передає Радіо Свобода.

А з 295 вбитих учасників бойових дій, наводить слова правозахисника Агентство «Франс-прес», 75 належали до джигадистів із екстремістського угруповання «Ісламська держава» і 31 до місцевого сирійського відділку мережі «Аль-Каїда», угруповання «Джабгат ан-Нусра» («Фронт перемоги»); це угруповання, хоч теж ісламістське, воює проти «Ісламської держави».

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Іще 189 убитих учасників бойових дій належали до інших угруповань, яких на Заході і в арабському світі зараховують до поміркованих опозиційних сил і надають багатьом із них підтримку чи й зброю в їхній боротьбі проти «Ісламської держави», з одного боку, і проти режиму президента Сирії Башара аль-Асада, з іншого.

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Як повідомляв УНІАН, незважаючи на запевнення російської сторони, що удари здійснюються тільки по позиціях угрупування «Ісламська держава» або інших «терористів», майже 80% російських авіаударів в Сирії припали по районах, які ІД не контролює.

Як показав аналіз, більша частина ударів була здійснена в районах, які утримують інші угруповання, що протистоять режиму сирійського президента Башара Асада, в тому числі відгалуження "аль-Каїди", але також і бойовики, яких підтримує Вашингтон і його союзники.