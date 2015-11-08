У Польщі розпочинається новий етап пошуків "золотого поїзда"

Новий етап пошуків "золотого поїзда" в Польщі відбудеться на ділянці між Вроцлавом і Валбжихом, результати досліджень будуть оприлюднені не раніше кінця листопада.

Про це повідомляє Німецька хвиля з посиланням на dpa.

З понеділка на залізничній ділянці між польськими Вроцлавом і Валбжихом, що в Нижній Сілезії, розпочнуться два нових пошукових заходи. Експерти мають намір за допомогою наземних радіолокаційних установок і спеціальних камер дослідити передбачувані місця знаходження поїзда.

Повідомлення про бронепоїзд, який в останні тижні Другої світової війни був нібито десь захований під землю, викликало в Нижній Сілезії справжню "золоту лихоманку". Місцеві жителі та ЗМІ заявляють, що поїзд - існування якого досі не доведено - міг бути заповнений золотом і викраденими нацистами скарбами.