У Польщі, можливо, знайшли легендарний нацистський потяг із золотом

05:44, 21 серпня 2015
Світ
4538 0

У Польщі, можливо, знайшли легендарний поїзд із награбованими нацистами цінностями, який зник під час Другої світової війни.

REUTERS

Як розповіла представник міста Валбржич Нижньосілезького воєводства Маріка Токарска, у серпні місцева влада отримала два листи від адвокатської фірми, що представляє інтереси громадянина Польщі та громадянина Німеччини, чиї прізвища не розголошуються.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на агентство Associated Press.

У листах міститься пропозиція вказати місцезнаходження нацистського поїзда із скарбами в обмін на 10 відсотків їх вартості. Токарска підкреслила, що влада поставилися до цього повідомлення серйозно.

Згідно з легендою, потяг із золотом, коштовностями і творами мистецтва зник у травні 1945 року в системі підземних тунелів і коридорів під Сов'їми горами в Нижній Сілезії, яка тоді входили до складу Німеччини. Проект створення нацистами таємного підземного міста в цьому районі носив назву "Гігант", але так і не був здійснений. Історики вважали недоведеним сам факт існування такого поїзда.

Раніше УНІАН повідомляв, що під час купання в одному з озер Баварії дівчина виявила золотий злиток вартістю 16 тисяч євро. Повідомляється, що якщо законний власник злитка не буде знайдений, дівчина зможе залишити знахідку собі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter