У Польщі, можливо, знайшли легендарний нацистський потяг із золотом

Як розповіла представник міста Валбржич Нижньосілезького воєводства Маріка Токарска, у серпні місцева влада отримала два листи від адвокатської фірми, що представляє інтереси громадянина Польщі та громадянина Німеччини, чиї прізвища не розголошуються.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на агентство Associated Press.

У листах міститься пропозиція вказати місцезнаходження нацистського поїзда із скарбами в обмін на 10 відсотків їх вартості. Токарска підкреслила, що влада поставилися до цього повідомлення серйозно.

Згідно з легендою, потяг із золотом, коштовностями і творами мистецтва зник у травні 1945 року в системі підземних тунелів і коридорів під Сов'їми горами в Нижній Сілезії, яка тоді входили до складу Німеччини. Проект створення нацистами таємного підземного міста в цьому районі носив назву "Гігант", але так і не був здійснений. Історики вважали недоведеним сам факт існування такого поїзда.

Раніше УНІАН повідомляв, що під час купання в одному з озер Баварії дівчина виявила золотий злиток вартістю 16 тисяч євро. Повідомляється, що якщо законний власник злитка не буде знайдений, дівчина зможе залишити знахідку собі.