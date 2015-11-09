Путін заявив про підвищення боєздатності російської армії

Про це повідомляє ТАСС.

«Своєчасно вжиті заходи підвищили бойову готовність, бойові можливості наших Збройних сил. І це переконливо підтверджує антитерористична операція, яку ми проводимо на прохання сирійського керівництва», - заявив Путін.

За його словами, підприємства російського ОПК працюють досить ритмічно, поповнюючи Збройні сили новими ракетними комплексами, атомними і багатоцільовими підводними човнами, а також надводними кораблями.

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Як повідомляв УНІАН, раніше дипломати Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії заявили, що 85% ударів російської авіації в Сирії здійснюються проти опозиції з "Вільної сирійської армії", яка виступає проти чинного президента Башара аль-Асада, а не проти бойовиків "Ісламської держави Іраку і Леванту".