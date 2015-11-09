Прем'єр РФ порадив росіянам забути про швидке повернення на відпочинок до Єгипету

Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Він зазначив, що польоти з Росії в Єгипет найближчим часом не відновляться. "Не треба піддаватися ілюзіям, це не буде короткий період. І, ймовірно, крім повернення наших громадян, для того щоб забезпечити безпеку для відпочинку в Єгипті, потрібен час", - заявив Дмитро Медведєв, повідомляють РИА Новости.

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Він також зазначив, що за останні дні з Єгипту були вивезені 25 тис. російських туристів. Дмитро Медведєв додав, що припинення авіасполучення з Єгиптом необхідне "для того, щоб остаточно з'ясувати причини катастрофи аеробуса А321". За словами прем'єр-міністра, на момент прийняття рішення про припинення польотів на єгипетських курортах залишалися 80 тис. російських громадян.

В даний час влада Росії займається вивезенням з Єгипту своїх туристів, які перебувають там на відпочинку.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін підписав указ про тимчасову заборону з 8 листопада перельотів з РФ в Єгипет.