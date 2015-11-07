Збитки турсектора Єгипту від припинення польотів складуть півмільярда доларів

Прямі збитки від скасування бронювання готелів на курортах Єгипту в зимові місяці внаслідок припинення низкою країн польотів до цієї країни становлять 500 мільйонів доларів, повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву члена правління Асоціації туристичних палат Єгипту Хусама аш-Шаіра.

У повідомленні наголошується, що Росія в п'ятницю припинила авіасполучення з Єгиптом до з'ясування причин авіакатастрофи лайнера А321 на Синаї, в результаті якої загинули 224 особи. Раніше про припинення польотів до Єгипту заявила Великобританія, слідом за нею Голландія, Ірландія, Франція.

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"Прямі збитки через припинення низкою країн польотів і скасування бронювання готелів на зимові місяці становлять близько 500 мільйонів доларів. За нашими підрахунками, якщо це питання не вирішиться за 4-5 днів, Єгипет протягом року втратить до 2 мільярдів доларів", - сказав аш-Шаір, який є одним з найбільших власників мережі готелів на курортах Червоного моря.

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До катастрофи над Сінаєм Єгипет розраховував до кінця 2015 року прийняти близько 10 мільйонів іноземних туристів. На кінець серпня ця цифра становила 6,6 мільйона осіб, що на 5% більше аналогічних показників минулого року. Доходи від туризму до кінця 2015 року планувалися на рівні 7,5-8 мільярдів доларів. Перше місце за кількістю приїжджаючих до Єгипту туристів посідає Росія, друге і третє - Великобританія та Німеччина, далі Італія та Франція.