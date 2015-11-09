Бомбардувальники РФ знизили інтенсивність ударів у Сирії

Про це заявив офіційний представник Міноборони генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє РБК.

За його словами, це пов'язано з тим, що частина літальних апаратів авіагрупи виконувала завдання дорозвідки об'єктів терористів за даними, отриманим від представників сирійської опозиції, інформаційного центру в Багдаді і командування сирійськими урядовими військами.

Офіційний представник Міноборони зазначив, що російські військові фіксують зміну тактики сирійських терористів. Вони, сказав Конашенков, діють не так нахабно, як це було ще місяць тому».

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Як повідомляв УНІАН, раніше дипломати Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії заявили, що 85% ударів російської авіації в Сирії здійснюються проти опозиції з "Вільної сирійської армії", яка виступає проти чинного президента Башара аль-Асада, а не проти бойовиків "Ісламської держави Іраку і Леванту".