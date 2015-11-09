Білий дім: Обама і Путін можуть зустрітися на саміті G20

Про це заявив на брифінгу прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передають РИА Новости.

"Безумовно, Я не виключав би того, що будуть якісь обговорення (між президентами), які вже були в минулому на якихось спільних заходах або неформально", — сказав Ернест.

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Він додав, що поки що йому невідомо про плани провести двосторонню зустріч.

"У мене поки немає ніякої інформації про зустрічі (Обами) з Путіним", — сказав Ернест.