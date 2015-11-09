Білий дім: Обама і Путін можуть зустрітися на саміті G20
22:32, 09 листопада 2015Світ
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В адміністрації США не виключають, що Путін і Обама поспілкуються в якомусь форматі на саміті G20 в Туреччині.
REUTERS
Про це заявив на брифінгу прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передають РИА Новости.
"Безумовно, Я не виключав би того, що будуть якісь обговорення (між президентами), які вже були в минулому на якихось спільних заходах або неформально", — сказав Ернест.
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Він додав, що поки що йому невідомо про плани провести двосторонню зустріч.
"У мене поки немає ніякої інформації про зустрічі (Обами) з Путіним", — сказав Ернест.
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