Польща готова подати позов проти Росії до ЄСПЛ через розслідування катастрофи літака Качинського

Причиною є те, що РФ затягує розслідування катастрофи президентського літака, який розбився у 2010 році під Смоленськом, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Gazeta Wyborcza.

"Ми будемо скаржитися до Страсбурга через надмірну тривалість розслідування і подавати позов до арбітражних судів, щоб Росія повернула нам наше майно (йдеться про уламки літака)", - зазначив кандидат у міністри.

Читайте такожПольща звинуватила російських диспетчерів у причетності до катастрофи літака Качинського

Він наголосив, що новий уряд Польщі буде використовувати всі дипломатичні інструменти, які є в розпорядженні суверенної держави.

Також Ващиковський вважає, що утримання уламків "Туполєва" росіянами і затягування слідства є незрозумілим, передає "Польське радіо".

"Буде важко встановити прямий контакт з нинішньою владою в Москві, тому що вона дотримується антипольської та імперської позиції", - сказав кандидат у міністри.