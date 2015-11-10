Польща готова подати позов проти Росії до ЄСПЛ через розслідування катастрофи літака Качинського
Кандидат на посаду міністра закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що країна подасть позов проти Росії до Європейського суду з прав людини.
Причиною є те, що РФ затягує розслідування катастрофи президентського літака, який розбився у 2010 році під Смоленськом, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Gazeta Wyborcza.
"Ми будемо скаржитися до Страсбурга через надмірну тривалість розслідування і подавати позов до арбітражних судів, щоб Росія повернула нам наше майно (йдеться про уламки літака)", - зазначив кандидат у міністри.
Читайте такожПольща звинуватила російських диспетчерів у причетності до катастрофи літака Качинського
Він наголосив, що новий уряд Польщі буде використовувати всі дипломатичні інструменти, які є в розпорядженні суверенної держави.
Також Ващиковський вважає, що утримання уламків "Туполєва" росіянами і затягування слідства є незрозумілим, передає "Польське радіо".
"Буде важко встановити прямий контакт з нинішньою владою в Москві, тому що вона дотримується антипольської та імперської позиції", - сказав кандидат у міністри.