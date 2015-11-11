У Росії Airbus з пасажирами на борту здійснив екстрену посадку через тріщини на склі кабіни пілотів

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Далекосхідне слідче управління транспорту СК РФ.

"За попередніми даними, посадка була потрібна лайнеру через тріщини на склі кабіни пілотів", - додала представник управління Оксана Полшакова.

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На борту лайнера, що прямував на Камчатку, перебували 129 пасажирів.

Літак виконував рейс з Хабаровська на Камчатку, проте був змушений повернутися в аеропорт вильоту через тріснуте скло.

На Камчатку (аеропорт Єлізово) з Хабаровська літак вилетів о 10:25 (2:25 за Києвом). За час з початку польоту він долетів до території Комсомольського району Хабаровського краю і потім розвернувся, щоб відпрацювати паливо і повернутися в аеропорт вильоту. Посадка в Хабаровському аеропорту відбулася приблизно о 13:45 (5:45 по Києву).