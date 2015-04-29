У США авіалайнер з палаючим двигуном здійснив аварійну посадку

Про це пповідомляє ТАСС.

Як повідомили журналістам представники повітряної гавані, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Читайте такожУ США літак Alaska Airlines екстрено сів через вантажника, який заснув у багажному відсіку

За їх даними, на борту лайнера компанії United Airlines, що прямував в Ньюарк (штат Нью-Джерсі), знаходилися 75 осіб, всі вони були евакуйовані відразу ж після посадки.

Один з пасажирів з метою безпеки був доставлений в лікарню.