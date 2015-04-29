У США авіалайнер з палаючим двигуном здійснив аварійну посадку
01:50, 29 квітня 2015Світ
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У міжнародному аеропорту американського міста Філадельфія (штат Пенсільванія) у вівторок здійснив аварійну посадку через загоряння одного з двигунів пасажирський авіалайнер
У Філадельфії посадили пасажирський літак з палаючим двигуном / orangesmile.com
Про це пповідомляє ТАСС.
Як повідомили журналістам представники повітряної гавані, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
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За їх даними, на борту лайнера компанії United Airlines, що прямував в Ньюарк (штат Нью-Джерсі), знаходилися 75 осіб, всі вони були евакуйовані відразу ж після посадки.
Один з пасажирів з метою безпеки був доставлений в лікарню.
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