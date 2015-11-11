Шульц: країни ЄС багато обіцяють, але мало роблять для вирішення міграційної кризи

Про це заявив президент Європарламенту Мартін Шульц, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Spiegel Online. "Найбільшою нашою проблемою є те, що у нас занадто багато обіцянок, які погано виконуються", - сказав він.

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За словами Мартіна Шульца, на саміті слід узгодити питання захисту зовнішніх кордонів ЄС та додаткових фінансових ресурсів.

Зокрема, спецфонд ЄС для африканських країн, введений Єврокомісією, вимагає 1,8 млрд євро, однак лише частину цих коштів вдалося зібрати.

Як зазначив президент Європарламенту, саміт стане хорошою можливістю для консультацій з африканськими країнами. "Причини міграції знаходяться в Африці", - сказав Мартін Шульц.

Крім того, він підкреслив необхідність укласти угоду про реадмісію.

Головною темою саміту 12 листопада у Валлетті, в якому візьмуть також участь представники 35 африканських країн, має стати питання зменшення припливу мігрантів з африканських країн і повернення додому тих з них, хто вже прибув в ЄС.