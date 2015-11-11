В Естонії поліція застосувала гумові кулі, щоб втихомирити мігрантів, які вчинили бійку
В Естонії в одному з центрів утримання нелегальних мігрантів сталася бійка після того, як одному із затриманих повідомили про рішення продовжити його перебування в центрі ще на 2 місяці.
Чоловік, який приїхав до Естонії з Конго, почав протестувати, до нього приєдналися ще 20 нелегальних мігрантів, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Postimees.
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"Кульмінацією стала бійка – затриманий чинив опір працівникам центру до тих пір, поки його не забрали в окреме закрите приміщення", - сказав керівник Харкусського центру утримання нелегалів Пяртель Прейнвальтс.
Очевидцями подій стали інші жителі центру, частина з них вважала, що з людиною обійшлися несправедливо.
Два десятки затриманих заблокували коридор. Чоловіки сіли на підлогу і відмовилися розходитися по кімнатах. Протягом наступних двох годин вони не слухали ніяких наказів. В результаті поліція застосувала спеціальні засоби. У хід пішли гумові кулі.
У поліції уточнили, що безпосередньо до людей гумові кулі не застосовувалися. Однак на місці діяла швидка, яка надала першу допомогу постраждалим в ході зіткнень в центрі.
В даний час в центрі утримання нелегалівпроживає 65 чоловік, більшість з них – чоловіки. За словами керівника центру, раніше подібних випадків там не ставалося.