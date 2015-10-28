У Фінляндії підпалили притулок для біженців

Про це повідомляє місцеве видання Yle.

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Відзначається, що сьогодні вночі в центрі екстреного розміщення біженців в Паріккала виникла пожежа. Вогонь знищив хлів поруч із будинком, де проживають прохачі притулку. Ніхто не постраждав.

Правоохоронці розслідують подію як акт вандалізму. За словами комісара кримінальної поліції Юрки Хяннінена з поліції Південно-Східної Фінляндії, ймовірно, мова йде про спробу підпалу.

Але в поліції вважають, що говорити про расистський слід рано, поки невідомі виконавці. Раніше повідомлялося про спроби підпалу в центрах для прийому біженців у Ламмі і Коувола у Фінляндії.

Додамо, через неодноразові спроби підпалу у Швеції вирішили засекретити інформацію про розташування нових притулків для переселенців.