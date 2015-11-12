Новим спікером Сейму Польщі обрано Марка Кухцінського
19:03, 12 листопада 2015Світ
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Новим маршалком (спікером) Сейму Польщі обрано Марка Кухцінського.
REUTERS
Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця у "Твіттері". Нового маршалка було обрано на першому засіданні Сейму нового скликання.
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Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня у Польщі відбулись парламентські вибори.
За результатами виборів, партію "Право і справедливість" підтримали 37,6% виборців (230 депутатських місць із 460). Такий результат дозволив партії самостійно сформувати уряд.
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