У Колумбії мають намір частково легалізувати марихуану

Про це заявив у четвер міністр юстиції південноамериканської країни Йесид Рейес, передають РИА Новости з посиланням на мексиканський канал Televisa.

"Мова йде виключно про медичне або наукове використання марихуани, ніхто не говорить про легалізацію з якимись іншими цілями", — заявив Рейес.

За словами міністра, плантації марихуани повинні будуть отримати легальний статус в національній раді з наркотичних речовин, на них можна буде виробляти різну продукцію на основі марихуани.

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Директор антинаркотичної служби Колумбії генерал Рікардо Рестрепо заявив, що зараз в країні є приблизно 400 гектарів посадок канабісу, в основному в департаменті Каука. Зараз контроль за вирощуванням забороненої трави здійснюють повстанці з Революційних збройних сил Колумбії (РЗСК) і бандити.

Раніше президент Колумбії Хуан Мануель Сантос говорив, що згоден з легальним використанням марихуани в медичних і терапевтичних цілях.

Як повідомляв УНІАН, нижня палата конгресу Чилі схвалила закон, що дозволяє вирощувати марихуану в невеликих кількостях в медичних, рекреаційних і релігійних цілях.