Турецькі атеїсти вимагають прибрати з паспортів пункт про віросповідання

Невіруючі вимагають прибрати з паспортів пункт про віросповідання і перестати за замовчуванням реєструвати новонароджених як мусульман, передає Lenta.ru з посиланням на The Middle East Eye.

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«Ми хочемо, щоб політики стримували себе, коли їм хочеться зробити яку-небудь заяву, що починається зі слів: "і навіть атеїсти..."», - йдеться в документі. «Ми хочемо рівності перед законом. Ми не хочемо, щоб нас сприймали як таких, що "образили релігійні цінності", коли ми говоримо про своє невірство», - продовжують автори. Всього вони мають намір зібрати під зверненням 5 тис. підписів.

Асоціація була заснована в Стамбулі у 2014 році: за її власним заявам, це перше громадське об'єднання атеїстів в переважно мусульманській країні. По середах вони годують бездомних безкоштовним супом, наслідуючи релігійні організації. «Відкрито говорити про свій атеїзм все ще небажано в багатьох частинах Туреччини, але в залежності від соціального середовища та оточення багато атеїстів, що живуть у великих містах на зразок Стамбула, Анкари і Ізміру, здійснюють "атеїстичний камінг-аут"», - цитує видання Айдин Тюрка, засновника форуму Ateizm.org

Офіційно Туреччина - світська держава, однак, за даними опитування Eurobarometer 2010 року, 94% населення назвали себе віруючими і лише один відсоток - атеїстами. Сайт організації був заблокований турецьким судом у березні 2015 року за звинуваченням в розпалюванні екстремізму.