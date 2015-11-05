Курди скасували перемир'я з Туреччиною – ЗМІ

Про це повідомляє "РБК", посилаючись курдське агентство Firat.

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Відзначається, що перемир'я було оголошено напередодні дострокових парламентських виборів в Туреччині, але у зв'язку з агресивною політикою турецької влади, а також атаками на активістів Робітничої партії після виборів, було прийнято рішення її скасувати.

Дострокові парламентські вибори пройшли в Туреччині в неділю. Найбільшу кількість голосів набрала правляча Партія справедливості і розвитку. Прокурдська Демократична партія народів (ДПН) також подолала 10-відсотковий бар'єр потрапляння в парламент.

Але під час оголошення попередніх результатів голосування повідомлялося, що ДПН насилу долає цю відмітку. У зв'язку з цим у населених курдами південно-східних провінціях Туреччини почалися протестні акції, які переросли в зіткнення з поліцією.

У вівторок турецькі військові підтвердили, що 2 листопада вони проводили рейди проти РПК, пише Wall Street Journal. У зіткненнях загинули чотири курдських активісти. Пізніше стало відомо, що турецькі ВПС почали бомбардувати курдських бойовиків на півночі Іраку.

Повідомляється, що турецька влада заявляла про готовність продовжити мирні переговори, якщо Робоча партія складе зброю, припинить вогонь і покине країну. Представник курдів Загрос Хіва сказав, що нові атаки влади свідчить про те, що лідери Туреччини не зацікавлені в переговорах.