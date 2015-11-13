Путін: ми не бомбимо території Сирійської вільної армії, а навіть співпрацюємо з нею

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Anadolu напередодні саміту "Групи двадцяти".

"У нас навіть є досвід співпраці з Сирійською вільною армією (СВА). Російська авіація завдала кілька ударів по зазначеним нею цілям. При цьому ми виключили райони, визначені командирами СВА як підконтрольні їм. До речі, це ще раз підтверджує те, що ми не бомбимо так звану "помірну" опозицію і мирне населення", - сказав він.

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Російський лідер заявив, що в РФ готові враховувати у своїх діях будь-яку достовірну інформацію про знаходження терористичних угруповань.

Путін оголосив, що в РФ готові взаємодіяти з Вашингтоном, незважаючи на те, що їх дії в Сирії здійснюються в порушення міжнародного права: немає ані відповідної резолюції Ради Безпеки ООН, ані звернення сирійського керівництва.

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"Щодо термінів проведення операції в Сирії – перед російськими силами поставлена чітка задача – надавати авіаційну підтримку наступу армії Сирії на терористів. Тому час перебування наших військових буде визначатися виключно в міру реалізації цієї мети", - додав він.